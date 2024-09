Questa mattina intorno alle 11:30, i militari della Stazione Carabinieri di Guastalla sono intervenuti in località San Girolamo, presso gli stabilimenti di un’azienda, a seguito di un infortunio sul lavoro. Sul posto accertavano che un 23 enne residente a Montecchio Emilia, operaio alle dipendenze di una cooperativa sociale con sede a Parma, durante le operazioni di sistemazione del magazzino, per cause all’esatto vaglio, è stato urtato alla gamba da un carrello elevatore in movimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale di Medicina del Lavoro. L’infortunato è stato trasportato all’ospedale civile di Guastalla, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari ma non è in pericolo di vita. Le indagini sull’accaduto sono condotte dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) di Reggio Emilia, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Guastalla.