Lungo la ciclovia del Santerno e tra le curve e i cordoli dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Domenica 22 settembre si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per l’Imola Bike Day, la quarta e ultima delle Domeniche Ciclabili 2024. Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena – Città metropolitana di Bologna, le Domeniche ciclabili nascono per far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie del territorio e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare.

L’appuntamento imolese di domenica 22 settembre propone una pedalata di circa 20 km lungo le sponde del fiume Santerno, immersi in un paesaggio di frutteti, argini e cavedagne. Partenza e arrivo della manifestazione sarà l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che eccezionalmente aprirà le sue porte al popolo delle due ruote non motorizzate con la possibilità di mettersi alla prova in pista (casco obbligatorio).

Il programma dell’Imola Bike Day prevede ritrovo alle 9.30 e partenza alle 10 dall’Autodromo (Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 – Imola). Di qui le biciclette pedaleranno costeggiando il fiume Santerno e dopo un percorso ad anello rientreranno verso Imola. Il tragitto si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le polizie metropolitana e locale, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Qui i provvedimenti per la chiusura della strada provinciale coinvolta.

L’arrivo è previsto per le 12 circa all’interno dello splendido circuito Enzo e Dino Ferrari, dove saranno presenti stand enogastronomici e l’evento “Imola Green” dedicato alla mobilità sostenibile.

Imola Bike Day è aperto a tutte e tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it. Possono partecipare grandi e piccoli pedalatori con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni di manutenzione. Il casco, sempre raccomandato, è obbligatorio per il giro sul circuito dell’Autodromo.

Noleggio e-bike e biciclette

Chi è interessato a noleggiare una bicicletta può ancora farlo fino a giovedì 19 settembre al prezzo di 30€ per e-bike e 15€ per biciclette muscolari contattando direttamente Slow Bike Tourism (347 0475029). La bici noleggiata sarà disponibile al punto di partenza a partire dalle 9 con riconsegna entro le 14.

Nel pomeriggio appuntamento a Bologna con il “Bicipolitana Bike Day” che partirà da Piazza VIII Agosto alle 16.30, dove alcuni gruppi convergeranno in bicicletta da diversi punti del territorio metropolitano per congiungersi al gruppo cittadino e partire tutti insieme percorrendo le vie di Bologna in modo sostenibile, leggero e divertente.