Da lunedì 16 settembre 2024 siamo entrati nella SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ. Si tratta della campagna di sensibilizzazione più importante promossa dalla Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, con l’obiettivo di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Per questo motivo, ieri il sindaco Paolo Dallasta e la vice, nonché assessore alla scuola e all’ambiente, Chiara Lanzoni hanno inviato una lettera alle scuole superiori di Guastalla (B. Russell, Mario Carrara e Cfp) per invitare tutti gli studenti, i docenti e il personale che si trovano a lavorare negli istituti ad utilizzare il più possibile mezzi di trasporto sostenibili.

“Vorremmo, in particolar modo, rivolgerci ai ragazzi e alle ragazze, suggerendo loro di muoversi a piedi o per chi vive in prossimità delle scuole, raggiungibili comodamente da una rete di percorsi ciclopedonali in sicurezza, di utilizzare la bicicletta” si legge nella lettera inviata alle scuole, nella quale si sollecitano anche i genitori dei ragazzi, che devono necessariamente prendere l’auto, ad utilizzare per la sosta e la fermata l’ampia offerta di parcheggi ubicati intorno alle aree scolastiche. Dallasta e Lanzoni ne indicano alcuni, tutti molto capienti e distanti poche centinaia di metri dagli ingressi degli Istituti: i parcheggi di via Allende-lato ospedale e poliambulatori, i parcheggi di via Rosa Parks nel quartiere residenziale di fronte agli istituti, il parcheggio dell’area sportiva lungo via Sacco e Vanzetti, il parcheggio di fronte all’istituto Russell. E ricordano che sono presenti anche stalli di sosta ai margini della carreggiata di Via Allende e nel quartiere residenziale entro una distanza massima di 500 metri dagli Istituti.

“L’invito è quindi teso a promuovere il cambiamento dei comportamenti legati agli spostamenti casa-scuola, richiamando sempre il rispetto del codice della strada e l’utilizzo delle aree di sosta dedicate. La condivisione di queste piccole azioni per la mobilità possono portare al miglioramento della vivibilità dello spazio urbano intorno al polo superiore ma ci deve essere un impegno e una responsabilità collettiva” sottolineano dal Comune, esprimendo la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad esaminare eventuali proposte provenienti da alcune classi sul tema della mobilità nella sua complessità.