Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Sasso Marconi, per consentire lavori di pavimentazione.

La suddetta stazione sarà chiusa, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio, sulla stessa A1, di Badia, sulla A1 Direttissima o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 settembre.