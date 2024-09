Kerakoll Group annuncia la nomina in ruoli chiave di due nuovi manager, che contribuiranno a rafforzare la struttura organizzativa e guidare l’azienda nello sviluppo di mercato previsto a livello nazionale e internazionale.

In particolare, nel ruolo di nuovo Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo viene nominato Ezechiele Galloni, che avrà la responsabilità delle aree amministrazione, finanza, controllo di gestione, business planning, tesoreria e legale.

Gabriele Retucci viene, invece, chiamato ad assumere la carica di nuovo Chief Marketing Officer (CMO), con la responsabilità dell’area marketing (product, brand marketing & communication, market intelligence).

“L’arrivo di Ezechiele e Gabriele rappresenta un significativo rafforzamento della squadra di vertice e un passo avanti nella nostra strategia di espansione”, ha dichiarato Marco Zini, Chief Executive Officer di Kerakoll Group. “Le loro competenze e la loro esperienza internazionale sono perfettamente in linea con i nostri obiettivi di crescita e innovazione. Siamo entusiasti di accoglierli nel nostro team e di lavorare insieme per costruire un futuro di successo per Kerakoll e per le persone che lavorano nel Gruppo”.

Ezechiele Galloni, nuovo CFO di Kerakoll, porta con sé un’esperienza ventennale nel settore industriale e finanziario e una comprovata competenza in ambito internazionale. Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, con un master in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Galloni ha iniziato la sua carriera in Snap-on, dove ha raggiunto il ruolo di CFO Europe. Successivamente, ha ricoperto posizioni di rilievo come Group CFO in SPAL, Lincotek e successivamente FAAC Technologies, suo ultimo incarico prima di raggiungere Kerakoll.

In particolare, durante l’esperienza FAAC, uno dei principali operatori a livello mondiale nella fornitura di sistemi per l’automazione e controllo accessi, in qualità di CFO ha gestito 9 acquisizioni in 4 continenti, ricoprendo contestualmente il ruolo di Chief Compliance Officer e, dal 2023, quello di Direttore M&A.

Gabriele Retucci, nuovo CMO di Kerakoll, vanta un percorso professionale ricco e diversificato nei settori marketing e vendite. Ingegnere edile, Retucci ha iniziato la sua carriera in Hilti, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia, Liechtenstein, Svizzera, Germania.

Ha guidato progetti di successo come Head of Product Marketing Central Europe e Head of Marketing South Europe e, a partire dal 2022, come Head of Sales & Marketing Europe per la Business Unit “Construction Software” di Hilti, ha gestito l’integrazione post acquisizione di Fieldwire in Europa. Precedentemente, sempre all’interno di Hilti, ha ricoperto il ruolo di Product Leader per importanti progetti di sviluppo prodotto e di Technical Service Leader a livello globale.

Per ulteriori informazioni: www.kerakoll.com