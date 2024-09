Rientrata l’emergenza maltempo in città, tutte le scuole di Bologna, di ogni ordine e grado, domani saranno aperte.

A causa di alcune infiltrazioni dovute al maltempo, sono stati chiusi e isolati alcuni spazi all’interno di singoli edifici scolastici (nidi e infanzia) e anche queste scuole resteranno aperte. Il nido Fantini, avendo le infiltrazioni interessato la zona riservata al riposo, resterà aperto solo fino alle ore 15 e le famiglie sono già state avvisate.

Anche nella giornata di domani continueranno i monitoraggi e le verifiche dei tecnici del Comune.

Visto l’andamento dei livelli idrometrici di Savena e Reno, scesi sotto soglia di rischio e che stanno defluendo, è inoltre stata revocata l’ordinanza di evacuazione, emessa nella tarda serata di ieri in seguito ad alcune specifiche criticità registrate in zona San Ruffillo e zona Birra. I residenti interessati, una sessantina circa, possono dunque far rientro nelle proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i parchi viene invece ancora mantenuta in vigore l’ordinanza che vieta la permanenza delle persone al loro interno. A seguito del monitoraggio in corso, nella mattinata di domani si rivaluterà la situazione.