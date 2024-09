Riaprono alla circolazione, intorno alle 23, Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera.

Il livello del fiume, cosi come quello del Panaro, infatti, sta scendendo sotto la soglia precauzionale e il colmo di piena, causato dal maltempo degli ultimi giorni, sta defluendo a valle.

Per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, comunque, rimane in vigore l’Allerta Arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Rimane chiuso, per la pulizia della sede stradale, il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido.

Nel corso della notte continua il monitoraggio dei corsi d’acqua e il controllo degli argini in tutto il nodo idraulico modenese.

Sono stati impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.