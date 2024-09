UniCredit ha varato un nuovo pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore dei cittadini e delle imprese delle province di Ravenna, Rimini, Forlì Cesena; Bologna; Ancona, Pesaro e Urbino; e Firenze.

Un intervento tempestivo e concreto a supporto delle comunità danneggiate dal maltempo che nelle ultime ore ha colpito intensamente l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana.

Tra le iniziative predisposte dalla banca, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate dal maltempo; e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati.

UniCredit mette, inoltre, a disposizione un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni in conseguenza delle prolungate precipitazioni e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate, in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall’evento atmosferico.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Come sempre e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, siamo in concreto vicini ai cittadini e alle imprese che stanno subendo danni a causa di questa nuova ondata di maltempo. Questa iniziativa è una rapida risposta per aiutarli a tornare tempestivamente alla normalità. Un segno dell’impegno di UniCredit nei confronti dei propri clienti, delle comunità e dei territori in cui opera”.

Le agenzie UniCredit del territorio sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per ulteriori informazioni.