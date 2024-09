È stata pubblicata la graduatoria dei progetti vincitori del bando ANCI “Giovani Imprese in Cammino” all’interno del portale flashgiovani. Il progetto, gestito dall’U.I. Servizi per i Giovani del Comune di Bologna in collaborazione con le Unioni dei Comuni Appennino bolognese, Savena-Idice e Reno-Lavino-Samoggia e la Città metropolitana di Bologna, si propone di valorizzare lo sviluppo delle idee imprenditoriali e incentivare nuove forme di impresa giovanile, contribuendo così a supportare l’innovazione nei tre territori di riferimento.

Il bando, rivolto a giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ha l’obiettivo di fornire accompagnamento, tutoraggio e networking per lo sviluppo di idee imprenditoriali in ambiti strategici come turismo, artigianato e gestione di eventi dal vivo.

Sono stati ricevuti complessivamente 26 progetti, con focus su turismo (5), artigianato (7) ed eventi (3), evidenziando diverse sinergie tra i settori (11). La partecipazione femminile è stata significativa, con una maggioranza di candidature da parte di donne (62%) e la candidatura di 3 gruppi formati esclusivamente da aspiranti imprenditrici.

Di seguito una panoramica dei 15 progetti selezionati riportati per territorio di sviluppo dell’idea imprenditoriale.

Savena Idice

Bed & Bike con officina – Creazione di un B&B per ciclisti con officina per riparazioni e stazione di ricarica

Profumeria naturale – Progetto per la creazione di una profumeria naturale artigianale e corsi di formazione

Azienda agricola ovini e caprini – Pastorizia, attività agricole e vendita diretta di prodotti agricoli a Km 0

Panetteria Artigianale – Laboratorio di panetteria basato su competenze artigianali e modalità di lavorazione tradizionale

Progetto di divulgazione culturale e alfabetizzazione musicale – Promozione della musica attraverso festival, scuole e laboratori e corsi di strumento per stimolare la curiosità nei confronti della musica

Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese

Valorizzazione dell’agricoltura biologica di montagna – Pacchetti turistici tematici per avvicinare il pubblico all’agricoltura biologica di montagna

Cooperativa di comunità per promuovere la valorizzazione delle risorse locali e migliorare i servizi e l’economia del territorio

Azienda artigiana di servizi edili – Impresa edile per piccoli interventi, puntando a impiegare giovani e incentivare la vita in Appennino

Bar e B&B – Rilancio di un bar a Lama di Reno e creazione di un B&B annesso

Laboratorio/Atelier artigianale di pelletteria – Laboratorio di abbigliamento e accessori in pelle con materiali di recupero

B&B Pet-Friendly – B&B dedicato a persone e famiglie con cani o altri animali che offra servizi per la cura degli animali durante il soggiorno

Unione Reno-Lavino-Samoggia

Agriturismo sostenibile e a impatto zero alimentato con energie rinnovabili, per un’agricoltura rigenerativa.

Servizio per la promozione di un turismo esperienziale legato al tartufo, con ricerca sul campo e laboratori di cucina

Prototipazione di strumentazione per la cucina all’aperto impiegabile in eventi pubblici e collettivi.

Laboratorio di ceramica e artigianato contemporaneo con workshop, mostre ed eventi intergenerazionali ed inclusivi

Le vincitrici e i vincitori avranno accesso a un percorso di accompagnamento erogato dai partner di progetto tra cui Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna, Confcooperative Unione Territoriale Terre d’Emilia, Confesercenti provinciale di Bologna e Cna Bologna, che includerà gli elementi base dello sviluppo imprenditoriale e del fare impresa, un percorso di accelerazione del progetto fino alla stesura del Business Plan e di un pitch di presentazione.

“Esprimo grande soddisfazione per il numero di candidature ricevute in risposta al bando Giovani Imprese in Cammino di cui il Comune di Bologna è capofila. – dichiara Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica e attrattività, innovazione, imprese e startup, industrie culturali e creative, impatto del tecnopolo di Città metropolitana e Comune di Bologna – Il risultato ottenuto dimostra l’interesse delle giovani generazioni a mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo, nonostante le sfide che possono derivare dall’avviare un’impresa in territori montani.

Dai progetti emerge l’interesse e la volontà a contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio, elementi chiave per un’impresa che sappia sviluppare reti di collaborazione e attivazione positiva. Questo risultato si inserisce all’interno delle attività promosse dalla piattaforma BIS – Bologna Innovation Square grazie alla quale continueremo a lavorare con dedizione per creare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo imprenditoriale, fornendo le risorse e il supporto necessari affinché ogni progetto possa raggiungere il suo massimo potenziale”.

“Sono davvero soddisfatto dei risultati del bando Giovani Imprese in Cammino. È bello vedere come il Territorio turistico Bologna-Modena stia crescendo anche grazie a queste iniziative la cui partecipazione di tanti giovani imprenditori e imprenditrici è un segnale positivo. – commenta Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena – I progetti vincitori hanno saputo cogliere la natura poliedrica del settore turistico, mettendo l’accento su ricettività, attenzione al territorio e attività esperienziali, garantendo attrattività e promuovendo un turismo più sostenibile e lento”.