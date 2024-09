Per l’autunno il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico propone Adolescenze. Percorsi e laboratori per genitori, insegnanti, educatori, ragazze e ragazzi adolescenti.

In particolare sul tema dei cambiamenti tipici della pubertà partirà il 26 settembre “Sto cambiando la voce…cosa succede ora?”, a cura dell’Associazione Nascere a Modena, in cui saranno coinvolti i ragazzi con alcuni momenti di condivisione insieme ai genitori. Il percorso di due incontri si svolgerà nella sede di Formigine del Centro per le Famiglie, Via Landucci 1/A.

A ottobre, nelle giornate dell’8, 17 e 24 dalle ore 18,30 alle ore 20,30, verrà avviata la seconda edizione di “Dialoghi adolescenti” una palestra dialogica per genitori, insegnanti, educatori di ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, in cui riflettere insieme sul tema del dialogo con gli adolescenti e in cui sperimentare strumenti e pratiche. Il percorso sarà condotto da Stefano Laffi, sociologo e Silvia Bertoncelli, coordinatrice Centro per le Famiglie. Nel mese di novembre sarà la volta dei laboratori teatrali “Nessuno mi capisce!”, a cura dell’Associazione Quinta Parete, dedicato a genitori di ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su che si svolgerà nelle giornate del 12, 19, 26 e 30 dalle ore 18,30 alle ore 20,00.

Entrambe le proposte si svolgeranno nella sede del Centro per le famiglie di Sassuolo, in via Caduti sul lavoro, 24 e sono gratuite.

Per Marco Biagini, sindaco di Fiorano modenese e assessore dell’Unione alle Politiche sociali, «parlare dei giovani con i giovani è più che mai una priorità, in una fase in cui alle criticità tipiche dell’adolescenza si aggiungono alcune fragilità della nostra società attuale. Come adulti, servizi ed istituzioni dobbiamo fare di tutto per instaurare un dialogo vero e onesto, in cui possiamo sostenere le domande che ci vengono della nuove generazioni e magari mettere in discussione alcune nostre azioni e modi di fare».

Per partecipare alle iniziative è richiesta la prenotazione gratuita, che può essere effettuata contattando direttamente il Centro per le Famiglie al numero 0536.880.680 oppure scrivendo a centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it.

Inoltre è possibile avere maggiori informazioni consultando il sito dell’Unione del distretto Ceramico all’indirizzo www.distrettoceramico.mo.it

Il Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico è un servizio distrettuale nato con l’obiettivo di offrire un luogo di socialità, mutualità, solidarietà; uno spazio in cui costruire relazioni significative tra persone, famiglie, generazioni e servizi.