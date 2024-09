Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio sulla stessa A1, di Badia sulla A1 Direttissima, o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.