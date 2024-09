L’Amministrazione comunale – in collaborazione con le associazioni del territorio, nell’ambito del progetto “Ponti” e in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi – propone una rassegna di iniziative, che si svolgeranno nei mesi di settembre, ottobre e novembre, per riflettere su come la comunicazione è cambiata nel corso del tempo, con uno sguardo che dal passato arriva al presente e si proietta verso il futuro.

Si affronteranno diverse tematiche e si esploreranno diversi linguaggi e media, quali ad esempio il cinema, la fotografia, la letteratura, la filosofia fino ad arrivare all’intelligenza artificiale.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.

Le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della rassegna sono: l’Università del Tempo Libero, il Circolo Amici della Musica, ANPI Scandiano, il Centro Studi M.M.Boiardo, LUG-Linux User Goup, ARI-Associazione Radio amatori Scandiano, i Lazzaroni.

“Ponti” è un progetto coordinato dal Comune di Scandiano, attivo dal 2023, finalizzato a realizzare progettualità coordinate che portino alla condivisione di un nuovo modo di essere “associazione” nel territorio e per il territorio, ciascuna con le proprie priorità, identità e vocazioni, all’interno di rete sinergica e collaborativa.

“La collaborazione tra associazioni per la progettazione di percorsi culturali – osserva l’Assessora Roberta Farioli – merita di essere sostenuta e valorizzata, anche per gli anni a venire, perché rappresenta un’azione condivisa per la comunità e favorisce la creazione di un tessuto culturale che amplifica il contributo di ogni associazione. La convergenza su un tema come quello della comunicazione – aggiunge l’Assessora alla cultura Lorena Lanzoni – ha consentito di coinvolgere professionalità diverse, che con i loro interventi possono garantire molteplici spunti di riflessione. Comunicare non significa solo trasmettere informazioni, ma dischiudere e promuovere uno spazio comune tra i vari interlocutori, nel quale risolvere i possibili conflitti attraverso un confronto sempre attento al rispetto per l’altro. Questa consapevolezza deve essere riconquistata e questi incontri rappresentano un’ottima occasione per camminare in questa direzione”.

Programma – La comunicazione nel corso del tempo

Giovedì 26 settembre, ore 15

Oratorio di S.Giuseppe, Via Pellegrini 3

“La vita di Guglielmo Marconi”

Relatore: Cristiano Bondani

A cura dell’Università del Tempo Libero

Venerdì 27 settembre

Uscita a Sasso Marconi presso Villa Griffone e parco Montesole

In collaborazione con ANPI

A cura dell’Università del Tempo Libero

Giovedì 3 ottobre, ore 15 Ufficio

Oratorio di S.Giuseppe, Via Pellegrini 3

“Musica, comunicazione e linguaggio”

Relatrice: Cristina Guidotti

A cura del Circolo Amici della Musica

Giovedì 17 ottobre, ore 15 Ufficio

Oratorio di S.Giuseppe, Via Pellegrini 3

“La comunicazione dalle origini ad oggi”

Relatore: Vanni Catellani

A cura dell’Università del Tempo Libero

Sabato 26 ottobre, ore 10

Sala Bruno Casini, Polo MADE, Via Diaz 18/B

“L’immagine del principe: strategie di comunicazione in epoca estense”

Relatore: Franco Bacchelli

“Come e perché leggere i classici oggi: il caso Boiardo”

Relatrice: Lucia Rodler

A cura del Centro Studi M.M. Boiardo

Martedì 29 ottobre, ore 21

Sala Bruno Casini, Polo MADE, Via Diaz 18/B

“La comunicazione dal 900 agli anni ’80”

Relatore: Cristiano Bondani

A cura di ANPI e associazione ARI

Giovedì 31 ottobre, ore 15

Oratorio di S.Giuseppe, Via Pellegrini 3

“Il mondo della comunicazione digitale”

Relatore: Damiano Razzoli

A cura dell’Università del Tempo Libero

Martedì 5 novembre, ore 21

Sala Bruno Casini, Polo MADE, Via Diaz 18/B

“La comunicazione nell’era digitale, dagli anni ’80 ad oggi”

Relatore: Cristiano Bondani

A cura dell’associazione LUG e associazione ARI

Martedì 12 novembre, ore 21

Sala Bruno Casini, Polo MADE, Via Diaz 18/B

“La comunicazione del futuro: l’Intelligenza Artificiale”

Relatore: Matteo Magnani

A cura dell’associazione Lazzaroni APS

Per informazioni: Comune di Scandiano – Ufficio Sport – tel: 0522/764293 – cultura@comune.scandiano.re.it