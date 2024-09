Mercoledì 25 settembre, alle ore 18, negli spazi di Via Morandi 2/b si terrà l’inaugurazione, aperta a tutta la cittadinanza, della nuova sede del Centro Educativo Pomeridiano.

Attivo sul territorio dal 1998, il CEP è un servizio gestito dal Comune di Albinea in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Si propone come luogo di incontro e di crescita personale per i bambini e i ragazzi del territorio, offrendo loro la partecipazione a laboratori espressivi e artistici, attività sportive e di gioco, aiuto nello svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola.

Gli spazi di dialogo e di costruzione di progetti individuali e di gruppo sono favoriti come approccio metodologico privilegiato.

Il servizio per le famiglie è gratuito e l’avvio avviene con iscrizione annuale, attraverso il confronto tra Ufficio Scuola, Istituto Comprensivo e Servizio Sociale.

È però possibile iscriversi al CEP accedendo direttamente all’Ufficio Scuola con un colloquio con la coordinatrice del servizio (Bonacini Elisa: e.bonacini@comune.albinea.re.it)

“Era importante ridare al Cep una propria sede, nel centro del paese e vicina alla nostra Biblioteca – spiega Daniele Menozzi, assessore alla Politiche Educative e Scolastiche – Questo servizio, attivo da oltre 25 anni, ha una sua storia profondamente albinetana: dalla preziosissima collaborazione con la parrocchia, al grande aiuto del Circolo Bellarosa degli ultimi anni e, ora, con l’inaugurazione di uno spazio comunale a esso dedicato. Tante famiglie, educatori, volontari hanno reso questo luogo un servizio indispensabile per il nostro Comune e vogliamo continuare ad arricchirlo e rinnovarlo. Il dialogo con la scuola e il servizio sociale – conclude l’assessore – è fondamentale ma è importante sottolineare come questo luogo sia aperto a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi della nostra comunità”.