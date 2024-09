Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Centro Nord che comprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

E’ composto da 15 membri ed è presieduto dalla carpigiana Federica Minozzi.

“Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit – I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”.

Gli AdB mirano a rafforzare la conoscenza dei singoli territori, la lettura delle evoluzioni in corso e delle opportunità rivenienti dalle politiche nazionali ed europee.

“Tali organismi – come sottolineato da Remo Taricani, Deputy Head of Italy e moderatore degli incontri dell’AdB Italy – rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto”.

I nuovi componenti dell’Advisory Board Centro Nord di UniCredit sono:

Federica Minozzi (Presidente), Carpi (MO) – Amministratore Delegato Iris Ceramica Group

Paola Castellacci , Empoli (FI) – Amministratore Delegato Adiacent S.p.A. Società Benefit; Vice Presidente nazionale Anitec-Assinform

, Jesi (AN) – Vice Presidente Gruppo Fileni Carmela Colaiacovo, Gubbio (PG) – Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Componente Consiglio Nazionale per l’Economia ed il lavoro; Vice Presidente società Financo

I componenti dell’Advisory Board Nazionale e quelli degli Advisory Board Territoriali sono stati scelti fra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane e godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell’associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.