La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino italiano di 46 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Questa notte, intorno alle ore 2.40, personale della Squadra Volante è intervenuto presso una gelateria in centro storico, dove era stato perpetrato un furto. Ignoti avevano fatto accesso all’esercizio commerciale dopo aver danneggiato una porta vasistas ed avevano asportato 130 euro in contanti dal fondo cassa oltre ad un telefono cellulare.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire quanto accaduto grazie anche all’analisi delle immagini della videosorveglianza: due uomini poco prima si erano avvicinati al locale in sella a due biciclette e mentre uno dei due era rimasto nelle vicinanze fungendo da palo, l’altro, appunto il 46enne, si era introdotto nella gelateria. Entrambi poi si erano dati alla fuga in bicicletta.

Diramata la nota alle pattuglie sul territorio, gli agenti si sono posti alla loro ricerca, riuscendo ad individuarli all’interno del parco XXII Aprile. Alla vista della Polizia sono scappati in direzioni opposte. Gli agenti sono riusciti a raggiungere e a bloccare il 46enne in via due Canali.

Nella sua disponibilità è stato rinvenuto il cellulare con la scheda sim ancora inserita, asportato poco prima dalla gelateria. Indagini in corso per rintracciare l’altro uomo.