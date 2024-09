Il 19 settembre 2024 una cittadina di Castelfranco Emilia si è rivolta ai Carabinieri della locale Tenenza poiché il giorno prima, mentre si trovava in un bar del luogo, uno sconosciuto approfittava di un suo momento di distrazione per impossessarsi dello smarthphone che aveva appoggiato sul tavolino del locale, per poi dileguarsi.

I militari, svolgendo immediati accertamenti, rintracciavano il dispositivo mobile nel pomeriggio di ieri nella disponibilità di un pregiudicato italiano senza fissa dimora, individuato sulla pubblica via di San Cesario sul Panaro. L’uomo teneva occultato il telefono all’interno di un borsone che aveva al seguito.

Mentre l’apparato veniva restituito alla legittima proprietaria, l’interessato veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per l’ipotesi di reato di ricettazione.