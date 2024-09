I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 30enne italiana, senza fissa dimora, disoccupata, pregiudicata, per rapina impropria. È successo nella serata di ieri all’interno del supermercato “Conad” di via Larga quando la donna, dopo aver prelevato alcune bottiglie di super alcolici dagli scaffali, le ha occultate all’interno del suo zaino e si è allontanata pagando solo una bevanda.

Oltrepassate le barriere antitaccheggio, la stessa è stata bloccata da uno degli addetti all’antitaccheggio che nel frattempo non l’aveva mai persa di vista. Una volta intuito che da lì a breve sarebbero arrivati i Carabinieri, la 30enne ha dapprima abbandonato la refurtiva per poi aggredire con spintoni e calci l’addetto all’antitaccheggio e un vigilante giunto in aiuto al collega, per poi darsi successivamente alla fuga.

I militari del Nucleo Radiomobile, raggiunto in poco tempo il centro commerciale, hanno subito individuato e bloccato la donna che nel frattempo si era già allontanata all’esterno. La refurtiva del valore commerciale pari a 60euro circa è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. La 30enne, invece, è stata arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stata tradotta in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.