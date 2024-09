C’è anche un po’ di Correggio e di tutti i comuni dell’Unione della Pianura Reggiana a dare una mano alle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Sono infatti partite nei giorni scorsi le prime squadre della Protezione Civile della sezione Icaro a sostegno degli abitanti delle zone colpite dall’inondazione.

Anche la prossima settimana ogni giorni partiranno da Correggio squadre di volontari che si alterneranno per fornire mezzi e aiuto alla popolazione colpita da questa nuova emergenza per riportare per quanto possibile al più presto la situazione alla normalità.

“Ci tengo a ringraziare i volontari di Icaro – ha dichiarato il sindaco di Correggio e Presidente dell’Unione Comuni della Pianura Reggiana Fabio Testi – che anche in questa occasione hanno dimostrato lo stesso impegno e la stessa generosità che mettono in ogni occasione in cui c’è bisogno del loro intervento. Sono davvero un grande esempio di solidarietà che ben rappresenta lo spirito della nostra terra”.