Ieri mattina i Carabinieri di Finale Emilia hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione nei confronti di un 60enne di origini marocchine, residente a Finale Emilia, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna.

Il destinatario del provvedimento ha riportato provvedimenti definitivi di condanna, divenuti eseguibili, in relazione a reati di rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nel 2016 a Finale Emilia; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico nel 2017 sempre a Finale Emilia; estorsione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti negli anni 2106/2018 tra Finale Emilia, Casumaro, Bondeno, Scortichino e Massa Finalese; lesioni aggravate nel 2014 a Cento; minaccia grave nel 2018 a Massa Finalese; lesioni aggravate nel 2018 a Finale Emilia.

L’interessato, che è stato arrestato e associato al carcere di Modena, dovrà scontare 4 anni, 9 mesi e 9 giorni di detenzione carceraria.