Martedì 24 settembre dalle 17 alle 19.30, in sala Tassinari, nel cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, è in programma l’incontro “Le città a impatto climatico zero – I Climate City Contract delle nove città italiane della Missione UE sulla neutralità climatica entro il 2030”.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito dell’Alleanza per le Transizioni Giuste e Bologna Missione Clima, è promossa da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Comune di Bologna).

A introdurre l’iniziativa saranno Anna Lisa Boni, assessora a Bologna Missione Clima e coordinatrice delle nove città italiane della Missione UE ed Enrico Giovannini, direttore scientifico di AsVis. A seguire, la presentazione del volume “Le città a impatto climatico zero” e del Quaderno di ASviS dedicato ai Climate city contract delle nove città italiane della Missione UE sulla neutralità climatica entro il 2030.

Seguirà poi la tavola rotonda “Coinvolgere e attivare per la neutralità climatica”, durante la quale esperti e professionisti si confronteranno sulle modalità di ingaggio della città per raggiungere l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica.

L’ingresso è libero ma i posti sono limitati, questo il link al il form di registrazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8NRB8RQ8Jp-LTPw2DZ9EOJOEIL1g878w568aw0RwcM3L8Q/viewform