Nel quartiere di Santa Croce a Reggio Emilia, storicamente fulcro dello sviluppo industriale della città, e oggi simbolo di una sfida affascinante per il rilancio, prende forma il sogno delle Officine Creative Reggiane. Questo ambizioso progetto punta a riqualificare l’Ex Mangimificio Caffarri, un edificio abbandonato da oltre vent’anni, trasformandolo in un moderno polo culturale e un centro di incontro e partecipazione per la comunità.

Un luogo voluto dal Centro Teatrale MaMiMò, dove la cultura si trasformerà in uno strumento di integrazione sociale e crescita personale, un ambiente che pone particolare attenzione ai giovani, alle relazioni umane e alla dignità dell’individuo, promuovendo un dialogo costruttivo e opportunità di sviluppo per tutti. Le Officine Creative Reggiane si proporranno come punto di riferimento per l’intera comunità, con l’intento di creare un ambiente inclusivo, dove arte, cultura e solidarietà possano intrecciarsi, offrendo opportunità di crescita e aggregazione per tutti.

Per realizzare questo straordinario progetto, con un obiettivo economico di 5mila euro e che riceve il sostegno di BPER Banca, è stata avviata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social inovation. L’obiettivo è dotare gli spazi delle attrezzature illumino-tecniche più moderne a LED, insonorizzare le sale e costruire la platea per accogliere il pubblico. Grazie alle donazioni, le Officine Creative Reggiane diventeranno un simbolo di rinascita culturale, un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro e delle arti performative. Questo progetto avrà un impatto significativo su molte persone, giovani e adulti, contribuendo al benessere di tutta la città di Reggio Emilia.