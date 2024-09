Al via oggi una nuova edizione di Tecna, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac, fino al 27 settembre, presso il quartiere fieristico di Rimini. Convegni, tavole rotonde, speech, workshop, premiazioni, approfondimenti tecnici, percorsi tematici, momenti di networking.

Ad inaugurare il cartellone è stato come sempre il convegno d’apertura, quest’anno particolarmente atteso per il tema trattato e i relatori invitati: “Mercati Mondiali. Conflitti, energia, rivoluzione digitale: le sfide della manifattura”.

E’ seguito poi l’evento di presentazione di We Are Acimac, il nuovo brand di promozione internazionale di Acimac, che punta a mettere in luce l´eccellenza italiana nella produzione di macchine e accessori per la ceramica. Per We Are Acimac, Tecna rappresenta la prima tappa di un world tour. L’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’identità collettiva nel promuovere l´industria nazionale su scala globale.

La giornata di domani, 25 settembre, si aprirà con un seminario particolarmente atteso, visto che tratta l´argomento del momento in ambito machinery: il Piano Transizione 5.0. Gli esperti di Acimac esporranno i concetti chiave del nuovo Piano, tra aspetti tecnici, certificazioni e l´accompagnamento verso il credito d´imposta (ore 10.30, presso l´Innovation Arena). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.15, si svolgerà un momento di premiazioni che guardano al passato e al futuro. Prima, si svolgerà il premio intitolato alla memoria dello storico Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, che sarà consegnato alle start-up più innovative presenti in fiera presso l´Innovation District. Seguirà la seconda edizione dei TecnAwards, che tornano dopo il successo del 2022. In questo frangente Tecna premia i migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale nel periodo 2022-24 e sottolinea il suo ruolo di ponte tra il mondo della fornitura e la manifattura ceramica. L´evento è organizzato da Acimac in collaborazione con la rivista Ceramic World Review.

Giovedì 26 settembre alle ore 10.15 la fiera organizza, insieme a Società Ceramica Italiana, il Materie Prime Day, dedicato alla gestione sostenibile delle risorse e alle nuove strategie di approvvigionamento. Segue alle 12.30 il seminario di Acimac sulla cybersicurezza delle macchine, tra nuovi obblighi e procedure di vigilanza del mercato. Alle ore 14.30 si parla di innovazione territoriale nell´evento ´Ecosistema Territoriale di Innovazione dell´Emilia-Romagna´. Il Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali dell´Università di Bologna e il Tecnopolo di Rimini presentano casi studio nel settore ceramico legati al PNRR, dimostrando come la ricerca e l´industria possano collaborare per il progresso del settore.

Alle ore 16.00 SBS-Scuola Beni Strumentali e Acimac presentano ´L´evoluzione dei servizi post-vendita nel settore machinery´. Partecipano Asap e Digital Industries World, che offriranno spunti preziosi su come le aziende possono migliorare la loro offerta di servizi, a partire dall´Osservatorio ´Digital Servitization nel settore machinery´ completato quest´anno con la collaborazione di numerose aziende del settore.

L’ultima giornata di Tecna, come da tradizione, sarà dedicata alla formazione, con la visita degli studenti di vari istituti tecnici della regione e con ´Green Jobs & Skills´, l’evento che guarda al futuro del lavoro nel settore, esplorando le nuove competenze richieste in un’industria sempre più orientata alla sostenibilità.

Accanto al cartellone eventi, i le giornate di Tecna si svilupperanno anche attraverso percorsi tematici, tra i quali Innovation District, Finishing e Decortech. L’Innovation District è il percorso tematico volto a valorizzare le ultime novità e stimoli in ambito di Industria 4.0 e che quest´anno mette al centro le start-up e le scale-up, promuovendo la sinergia tra aziende. Saranno 18 gli espositori tra start-up e scale-up, di cui 2 stranieri, che presenteranno al mercato le loro innovazioni negli ambiti cari al settore come industria 4.0, software ed efficienza energetica.

La Decortech per due giorni richiamerà presso la Decortech Arena vari brand specializzati in ricerca estetica e tecnologie per la decorazione digitale. Ogni azienda terrà uno speech per raccontare la propria esperienza e know-how nel cercare di conferire alle superfici la migliore qualità estetica possibile, un valore aggiunto che esalta la competitività del prodotto.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale https://www.tecnaexpo.com/