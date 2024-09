Cinquanta VLT (Video Lottery Terminal) su sessanta accese in orario non consentito. È il quadro che si è presentato davanti, sabato scorso, agli agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale appena entrati in una sala giochi in zona Borgo Panigale per un normale controllo.

Erano le 14, un orario in cui, come previsto dall’ordinanza comunale in materia, le macchine da gioco devono essere rigorosamente spente. La sala invece era in piena attività, con solo dieci macchine da gioco spente sulle sessanta totali e le altre cinquanta funzionanti a pieno regime. Gli operatori hanno quindi dato inizio al lungo lavoro di identificazione delle VLT e la conseguente attività di redazione dei verbali: cinquanta totali per un importo di circa ottomila euro di sanzione. Questi di sabato scorso, vanno ad aggiungersi agli oltre centocinquanta verbali redatti dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno.

Le Video Lottery Terminal, simili alle slot machine, sono macchine da gioco collegate in rete, con più giochi disponibili e che accumulano un jackpot condiviso con gli altri dispositivi.

L’ordinanza comunale è in vigore dal 2018 e, come l’intervento di sabato scorso, si pone a contrasto della ludopatia, riducendo l’orario di funzionamento delle macchine da gioco ai soli orari 10-13 e 17-22.