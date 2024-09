NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “C’è un’ottima legge sulla cittadinanza, siamo tra i Paesi che concedono il maggior numero di cittadinanze. Non ne ravvedo la necessità di una nuova legge, ma se c’è un referendum…io sono per il rispetto della democrazia”. A dirlo la premier Giorgia Meloni in occasione di un punto stampa a New York a margine del Consiglio dell’Onu.

Parlando poi della guerra in Medioriente, Meloni ha sottolineato che “sul Libano credo che la grande sfida sia arrivare a un cessate il fuoco, la de-escalation. Israele ha il diritto a difendersi, ma una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno. Ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo partendo dalla necessità di fare tutti qualche passo indietro. Mi preoccupa la situazione, ci siamo occupati della sicurezza dei nostri soldati e nelle Nazioni unite stiamo chiedendo di concentrarsi sulla sicurezza di questi soldati”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).