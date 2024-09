L’Associazione Angela Serra ha accolto l’invito delle Istituzioni locali a dare il proprio contributo per il rinnovamento del COM (Centro Oncologico Modenese). Pertanto a trent’anni dalla campagna di sottoscrizione per la realizzazione del Centro Oncologico, l’Associazione lancia una nuova campagna per il Restyling del COM e desidera invitare tutti a partecipare all’iniziativa di sensibilizzazione organizzata per il prossimo 28 Settembre in Piazza Roma a Modena.

Sabato 28 Settembre 2024 Piazza Roma, Modena

10,00 Saluti di Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

10,10 Presentazione di Paola Pellacani, psicologa che collabora con l’Associazione Angela Serra da diversi anni e che presenterà le attività assistenziali finanziate dall’Associazione Angela Serra sulla qualità di vita del paziente; Monica Civallero, biologa che collabora da trent’anni con l’Associazione Angela Serra, impegnata in attività di ricerca e coordinatrice di diversi studi internazionali in ambito oncologico

10,45 Dimostrazione di Aerobic Dance in collaborazione con la Scuola Arabesque

Ballet Studio. L’Aerobic Dance è uno dei percorsi che l’Associazione Angela Serra offre a pazienti oncologici e caregiver nell’ambito del Progetto Dalla cura al prendersi cura, presso il proprio Centro Polifunzionale di Via Pelusia a Modena, inaugurato lo scorso anno. Il Centro Polifunzionale è un luogo di condivisione, un insieme di persone, di emozioni e di sensazioni nato per promuovere il benessere psicofisico e per essere informati. 11,40 Dimostrazione di Pilates con Simonetta Gramazio. Anche il Pilates è uno dei

percorsi che l’Associazione Angela Serra offre a pazienti oncologici, caregiver e anche al personale infermieristico del Com (burn out), sempre nell’ambito del Progetto Dalla cura al prendersi cura in Via Pelusia a Modena. 14,00 Dimostrazione di Tango Argentino a cura di T’aMOtango

15,00 Dimostrazione di yoga con il maestro Gaetano Zanni di Anatomyoga. E’ uno dei percorsi che l’Associazione Angela Serra offre a pazienti oncologici e ai caregiver, sempre nell’ambito del Progetto Dalla cura al prendersi cura, mirato al miglioramento della qualità di vita.

16,00 Chiara e Den Acoustic Duo

17,00 lettura Donne in Rinascita di Jack Folla a cura della dott.ssa Elisabetta Razzaboni, psico oncologa del Centro Oncologico Modenese

17,30 Saluti del Prof. Massimo Federico Presidente nazionale Associazione Angela Serra. Il Prof. Federico, a fine discorso, invita sul palco Gian Carlo Muzzarelli, ex Sindaco di Modena e promotore del Progetto di Restyling del Com

17,40 saluti autorità: Francesca Maletti, Vicesindaca e Assessora alla Sanità e alla salute; Massimo Dominici, Direttore del Dipartimento Smechimai dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in rappresentanza del Magnifico Rettore Carlo Porro; Ottavio Nicastro, Direttore sanitario della AOU Policlinico di Modena; Giuseppe Longo, Direttore del Dipartimento ad attività integrata di Oncologia ed Ematologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena; Andrea Spanò, Direttore del Distretto di Modena in rappresentanza della Direzione Generale della AUSL di Modena

18,15 30 ANNI DI RICERCA AL CENTRO ONCOLOGICO MODENESE: LA STORIA CONTINUA: Prof. Massimo Dominici, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia, AOU di Modena e Direttore Dipartimento SMECHIMAI UNIMORE

18,30 GESTIONE MULTIDISCIPLINARE: L’ESEMPIO DELLA BREAST UNIT, Prof. Federico Piacentini, Responsabile della Breast Unit di Modena, Dipartimento SMECHIMAI UNIMORE

19,00 TUMORI EREDO-FAMILIARI TRA DIAGNOSI PRECOCE E QUALITA’ DI VITA, Dr.ssa Angela Toss, Oncologa Ricercatrice del Centro Oncologico Modenese, Dipartimento SMECHIMAI UNIMORE

19,15 TUMORI GASTRO-INTESTINALI: DOVE STIAMO ANDANDO, Dr. Massimiliano Salati, Oncologo del Centro Oncologico Modenese

19:30 LA RICERCA PRE-CLINICA, DOVE TUTTO NASCE, Dr.ssa Giulia Grisendi e Dr.ssa Chiara Chiavelli, Biologhe Ricercatrici del Centro Oncologico Modenese

19:45 DOMANDE DAL PUBBLICO E DISCUSSIONE

20,00 Dimostrazione e laboratorio di danze scozzesi a cura di Società di danza, Circolo modenese

21,00 Dimostrazione e laboratorio di pizzica a cura della Scuola Tarantarte

L’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro odv vi aspetta numerosi per condividere un così importante progetto per il nostro territorio