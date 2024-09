Una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Coopservice ha sventato un furto notturno presso un distributore in via Fosdondo a Correggio. Il ladro è stato colto in flagranza dopo che aveva scassinato l’ufficio del distributore e aveva aperto la cassa per asportare i contanti. La centrale operativa di IVC ha ricevuto la segnalazione dell’allarme e ha inviato subito una pattuglia che ha verificato la situazione e la presenza di estranei.

La centrale operativa ha inviato poco dopo altre due pattuglie, informando le forze dell’ordine. Quando sono arrivati sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza e una dei carabinieri, il ladro è stato bloccato e subito dopo ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, poi rilasciato subito dopo essere stato denunciato a piede libero per furto.