Buongiorno ho letto il vostro articolo di ieri riguardo la zanzare West nile, contrariamente al buon senso se non alla pericolosità della situazione faccio notare questo cortile privato che da mesi è in queste condizioni.

Ho fatto presente ai vigili urbani la situazione con regolare email ma nessuno ha preso provvedimenti, l’abitazione si trova in viale Gramsci a Modena. Questo per dire che la coscienza è l’educazione delle persone è molto labile, mi scuso per lo sfogo ma le ingiustizie mi danno fastidio.

(lettera firmata)