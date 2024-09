Si riunirà giovedì 26 settembre alle 20.30 presso le sale del Castello il consiglio comunale, presieduto da Antonietta Vastola. I lavori inizieranno con quattro istanze presentate alla giunta su temi di segnaletica stradale, servizio rifiuti, sistema tutor, notiziario comunale.

Dopo le risposte della giunta, si passerà alla votazione delle delibere, con quattro atti di natura economico finanziaria: si inizia con una variazione di bilancio, si proseguirà con la votazione del bilancio consolidato, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/27 e l’aggiornamento del regolamento di contabilità armonizzata. Il consiglio si concluderà con la discussione dell’atto sulla nomina del collegio revisori dei conti e con l’approvazione del “nuovo regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda”. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.