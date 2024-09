Poco dopo le 3 della notte appena passata, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati da un istituto di vigilanza privato a cui è pervenuto l’allarme, sono intervenuti in via Timavo a Reggio Emilia per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar.

Sul posto i carabinieri hanno accertato che ignoti ladri, previa effrazione della porta d’ingresso, erano entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in fase di esatto inventario, alcune centinaia di euro dalla cassa. Nonostante le ricerche, i malviventi non sono stati rintracciati. Il danno complessivo, comprensivo anche dell’effrazione, è ancora in fase di quantificazione.