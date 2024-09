Maserati è lieta di annunciare la nomina di Hanbang Yu a General Manager di Maserati China con effetto immediato. Yu avrà il compito di sovrintendere a tutte le attività commerciali della casa del Tridente in Cina.

Il mercato dell’automobile cinese sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi, con i clienti locali che dimostrano una chiara preferenza per veicoli e innovazioni eccezionali. Essendo un elemento chiave della strategia globale di Maserati, il mercato cinese riveste un’importanza notevole. Forte della sua grande esperienza nel settore delle vendite e a livello dirigenziale nell’ambito dell’industria automobilistica, Yu contribuirà con il suo punto di vista internazionale e il suo approccio innovativo, basato sulle conoscenze acquisite occupando posizioni direttive in svariate regioni, per sviluppare ulteriormente le attività della casa del Tridente in Cina e il suo essere espressione di lusso italiano nel mondo.

Prima di essere nominato alla direzione di Maserati China, Yu ha svolto ruoli direttivi in Genesis China, MG Europe e SAIC Volkswagen, contribuendo in modo significativo alla crescita strategica di questi marchi grazie a una conduzione lungimirante.

Davide Grasso, Maserati CEO: “Sono felice di dare il benvenuto a Hanbang Yu all’interno di Maserati. Il mercato cinese è una parte essenziale della strategia globale del nostro Marchio. La sua grande esperienza offre un punto di vista internazionale che guarda al futuro, unito a idee e a un orientamento al business unici nell’industria automotive. Con la sua profonda conoscenza delle dinamiche del mercato cinese, credo sia la persona giusta a ricoprire questo ruolo. Sotto la sua guida, Maserati continuerà ad accrescere la sua presenza in Cina e a raggiungere nuovi obiettivi”.

Hanbang Yu, Maserati China General Manager: “È per me un onore entrare a far parte della Maserati Family. Stimo profondamente la Casa del Tridente e la sua storia lunga 110 anni. Sono felice di avere l’opportunità di guidare le operazioni commerciali in un mercato come quello cinese dove il lusso italiano – di cui Maserati è massima espressione – è molto apprezzato”.