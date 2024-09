Un 26 anni ivoriano senza fissa dimora, è morto nella notte dopo essere stato aggredito in piazza XX settembre a Bologna, in zona stazione ferroviaria. A chiamare i soccorsi un amico della vittima che lo ha visto arrivare sanguinante. Il ragazzo, colpito all’addome presumibilmente con un coltello, è morto all’ospedale Maggiore. E’ successo intorno all’una di notte. I carabinieri stanno cercando l’aggressore. L’arma non è stata trovata.