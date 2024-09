Ispezionati e chiusi i vagoni dismessi, controllati e sigillati anche gli stabili non più utilizzati; attivata Hera per un’operazione di pulizia straordinaria e Fer per il ripristino della recinzione. Si è tenuta lunedì 23 settembre un’operazione congiunta di Polizia ferroviaria e Polizia locale per controllare e mettere in sicurezza l’area della Stazione piccola di piazza Manzoni a Modena.

L’attività, finalizzata appunto al controllo di aree e stabili in disuso limitrofi alla stazione ferroviaria e dei convogli ferroviari dismessi fermi sui binari, è proseguita per tutta la mattinata e ha visto in azione quattro pattuglie della Polizia locale e due equipaggi della Polizia ferroviaria.

Oltre ad aver ispezionato e controllato la corretta chiusura dei vagoni, verificato e messi in sicurezza gli stabili rendendo inaccessibili le entrate; l’attività si è anche concentrata sulla presenza di veicoli abbandonati nei parcheggi adiacenti alla stazione, verificandoli e in taluni casi rimuovendoli per evitare che possano essere utilizzati come ricovero per sbandati o malintenzionati.

Durante i controlli non sono stati rilevati insediamenti abusivi o bivacchi, sono state invece trovate tracce di saltuarie presenze abusive.

Inoltre, i tecnici comunali addetti alla cura del verde hanno potato e messo in sicurezza arbusti e piante che, oltre a essere potenzialmente pericolosi in caso di caduta rami, avrebbero potuto offrire riparo e nascondiglio a persone non autorizzate all’accesso nell’area.

Gli operatori di Hera hanno provveduto, infine, alla pulizia completa della zona; mentre Fer Ferrovie Emilia Romagna ha effettuato un sopralluogo funzionale al rapido ripristino della recinzione delimitante l’area, danneggiata in alcuni punti.

L’area continuerà ad essere monitorata da Polizia locale e dalla Polizia ferroviaria, rispettivamente nelle aree di competenza comunale e demaniale.