Michele Meschi è il nuovo Direttore della UOC di Medicina Interna ad indirizzo Diabetologico. La nomina, a firma della Direttrice Generale Ausl Anna Maria Petrini, è giunta a conclusione della procedura di selezione.

Nato a Parma, dove ha conseguito il titolo di Specialista in Medicina Interna e Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’Insufficienza Renale, dal 2015 al 2019 Meschi è stato Direttore della Struttura semplice dipartimentale di Medicina Interna dell’Ospedale di Borgotaro; dal 2019 al settembre 2024 ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna presso l’Ospedale di Fidenza, a cui si è aggiunto un periodo di Direzione facente funzione ad interim della Struttura Semplice Dipartimentale di Patologia Nefrologica ed Emodialisi Territoriale. Recentemente, Meschi è stato Coordinatore della Rete Interaziendale per la costituzione dell’Area Dipartimentale della Continuità e della Multicomplessità presso i Distretti di Fidenza e Valli Taro e Ceno.

Inoltre, Meschi è stato professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Parma e tutor formatore per quelle di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna e Psichiatria. È membro del comitato esecutivo nazionale, del Direttivo regionale e Editor-in-Chief della rivista “Italian Journal of Medicine” della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) ed attualmente socio della Società Italiana di Nefrologia e della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.

Meschi è stato relatore ad oltre 70 convegni di Medicina Interna e di Nefrologia ed autore o coautore di altrettante pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

“L’Azienda USL di Modena rivolge i migliori auguri di buon lavoro al dottor Meschi, che ricoprirà per i prossimi sei anni un ruolo di grande rilievo e importanza. Le competenze acquisite in questi anni di carriera in altre aziende sanitarie regionali, saranno sicuramente un valore aggiunto per migliorare ulteriormente l’indirizzo Diabetologico modenese, che negli ultimi anni ha potuto contare sulla direzione della dottoressa Piani, che l’azienda ringrazia per la grande competenza, professionalità e impegno”.