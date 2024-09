Tra arte figurativa, astratta, ritrattistica e pittura del paesaggio, sono una ventina le opere esposte in questo week end di fine settembre nella chiesa della Madonna del Ponte (S.Pietro) a Formigine.

“L’arte sacra nei pittori formiginesi” è questo il tema della mostra allestita nella secentesca chiesa, con un felice incontro tra le architetture barocche dell’edificio sacro e l’espressione artistica contemporanea, per iniziativa della Confraternita di San Pietro Martire in collaborazione con il gruppo formiginese “Amici dell’arte” nell’ambito delle iniziative del Settembre formiginese.

Venerdì27 settembre, l’inaugurazione della mostra (ore 19) con la conferenza di don Federico Pigoni, parroco di Formigine, dal titolo “Rapporto tra arte sacra e fede”.

Le opere esposte sono quelle dei pittori formiginesi Canuri, Casolari, Casoni, Castagnoli, Costa, Ciampoli, Finardi, Franchini, Giacometti, Giusti, Lodi, Marchetti, Roncaglia, Ruini, Soragni, Tardini, Varini e Vecchi. Ognuno, secondo il proprio stile e la propria sensibilità ha espresso, nelle opere presenti in mostra, il legame con il sacro, offrendo occasioni di riflessione sulla dimensione spirituale della manifestazione artistica quando approccia, nei nostri giorni, la dimensione del divino.

Gli orari di apertura della mostra nel fine settimana sono i seguenti: Sabato 28 settembre 10-13, 17-19 e 20.30-22.30; domenica 29 settembre 10-13 e 15-20.