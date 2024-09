Un concerto che è anche letteratura. Una musica che non ha bisogno di parole cantate, ma che richiama parole recitare, letture che sono già, per ritmo, rimandi, risonanze, di per sé melodia.

Sabato 28 settembre al Loggiato del Museo Gonzaga un grande concerto reading che unisce due mondi che si sono sempre, è il caso di dirlo, mossi “sulla strada” con cadenza sincronizzata.

A partire dalle 20:45 la splendida location di Novellara farà da cornice al concerto-reading dal titolo “Chet Baker, Jack Kerouac e la Beat Generation”.

Monica Perboni alla voce; Giorgia Hannoush alla chitarra; Simone Copellini alla tromba e Marco Paterlini alle letture daranno nuova vita a due dei più importanti artisti del Ventesimo secolo, due menti creative che hanno spazzato via quanto li ha preceduti nei loro rispettivi ambiti: Keruoac nella letteratura e Baker nel jazz. Entrambi vagabondi della loro arte, entrambi impegnati a succhiare la linfa dalla vita per proiettarla nella loro arte, nella loro creatività.

In questa serata al Museo Gonzaga la musica e le letture si intrecciano, si confondono e si sovrappongono, creando un’atmosfera densa di allusioni, di interruzioni e riprese che tracciano, assecondano e accompagnano il ritmo delle parole recitate, il cui suono restituisce linfa all’interpretazione di quanto solo la musica può esprimere.

Ingresso gratuito.

Per informazioni: 0522/655471 – 331 /3567073 turismo@comune.novellara.re.it