Il Comune di Vignola si è aggiudicato le risorse, messe a disposizione dalla nuova legge regionale sul commercio, per effettuare uno studio di fattibilità per il rilancio economico e turistico dell’area e della rete commerciale del centro della città. Si tratta di un contributo di 24.500 euro che servirà per presentare, entro il 31 gennaio 2025, uno studio di fattibilità per l’istituzione di un cosiddetto “hub urbano”. Entro il 31 marzo, la Regione riconoscerà gli hub urbani che presentano le caratteristiche richieste dalla legge e, da quel momento, il Comune potrà partecipare ai prossimi bandi che la Regione emanerà per lo sviluppo degli stessi hub.

“Si tratta di una importante opportunità per lo sviluppo del centro e della rete del piccolo commercio locale che come Amministrazione abbiamo voluto intercettare immediatamente – commenta con soddisfazione l’assessore al Commercio del Comune di Vignola Niccolò Pesci – Ne avevamo discusso con le associazioni di categoria non appena era uscito il bando. Come Amministrazione ci siamo mossi con rapidità proprio per provare ad essere nel primo gruppo di Comuni ad intraprendere questo percorso. Ringrazio il lavoro degli uffici comunali che ci hanno permesso di presentare tempestivamente la domanda di finanziamento. Il piccolo commercio è un sicuro presidio per la vitalità delle città”.

Lo studio di fattibilità dovrà contenere l’analisi del territorio, incluse le dinamiche socioeconomiche e la rete commerciale locale, e una valutazione di come le risorse disponibili possano valorizzare l’area dal punto di vista commerciale e turistico. Dovrà inoltre identificare le necessità di miglioramento in termini di accessibilità, mobilità sostenibile e qualità dell’ambiente urbano ed infine considerare le opportunità per innovare e qualificare le imprese esistenti o nuove nell’area e valutare le possibilità di crescita e il bacino di utenza, sia per i servizi alla comunità sia per l’attrattività turistica.

“Ricordo – conclude l’assessore Pesci – che il Comune di Vignola ha già predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione delle aree centrali della città (centro storico e zone limitrofe), finanziato con risorse dell’Agenzia per la coesione, che potrà costituire un valido punto di partenza, insieme al piano particolareggiato integrato per la rigenerazione dell’ex mercato e della stazione dei treni, per ulteriori sviluppi del tessuto commerciale e imprenditoriale del centro urbano di Vignola”.