In occasione della Giornata mondiale del Cuore (29 settembre) Fondazione Onda dedica una settimana di eventi in tutta Italia con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. Quest’anno, l’Ospedale di Sassuolo, a cui ONDA ha riconosciuto 3 bollini rosa per l’attenzione rivolta alla salute femminile, promuove un evento informativo aperto alla cittadinanza nella giornata conclusiva della campagna, mercoledì 2 ottobre.

A partire dalle ore 18.30, in sala convegni, è in calendario una tavola rotonda, a ingresso libero, che affronterà il tema dell’ansia e della depressione come fattori di rischio cardiovascolare.

Interverranno: Silvia Vaccari, Risk Manager della società e Presidente nazionale FNOPI; Ermentina Bagni, Direttore della Cardiologia di Sassuolo, lo psicologo Massimo Penna dell’Azienda USL di Modena e il consigliere comunale di Sassuolo, nonché ex primario e presidente dei CCM locali, Rossano Dallari.