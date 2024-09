Modena, Carpi, Sassuolo, Vignola, Formigine, Fiorano Modenese, Concordia sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, Pievepelago e Fiumalbo. Sono questi i dieci comuni che si sono aggiudicati gli oltre 243mila euro di contributi regionali per gli studi di fattibilità finalizzati all’attivazione degli hub urbani e di prossimità, previsti dalla L.R. 12/2023.

“Un risultato importante per il territorio modenese – afferma Marvj Rosselli, Direttore Provinciale di Confesercenti Modena – che, con l’arrivo dei finanziamenti per studi di fattibilità, avrà la possibilità di progettare azioni e interventi che mettano al centro le piccole imprese del commercio e dei servizi, presidio fondamentale del tessuto urbano. Ora si entra nel vivo, come Confesercenti chiediamo che i Comuni utilizzino i finanziamenti per progetti che valorizzino concretamente la funzione della prossimità del commercio di vicinato e delle botteghe artigiane, in difficoltà anche a causa di aperture bulimiche di strutture commerciali che contrastano con l’importanza che sta assumendo la città a 15 minuti” conclude Rosselli.