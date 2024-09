In seguito alle rotture verificatesi lunedì 23 settembre, i tecnici e le squadre operative di Iren Acqua Reggio sono state impegnate per oltre 72 ore nelle attività di sistemazione di una perdita all’acquedotto di via Petrarca a Rubiera.

Tra martedì e mercoledì si è proceduto alla sostituzione di parte della tubazione e nella giornata di giovedì sono state eseguite asfaltatura ed operazioni di pulizia.

Nei prossimi mesi si procederà alla rimozione della parte di tubazione rimasta ed alla sua sostituzione.

Il lavoro svolto dagli addetti di Iren Acqua Reggio ha dimostrato ulteriormente professionalità ed impegno nel cercare di ridurre al minimo gli innegabili disagi per la popolazione. Un grazie va anche all’Amministrazione Comunale di Rubiera per la collaborazione.