Anche quest’anno, Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita a vivere l’“Autunno in Centro Storico”.

Fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

E come gli scorsi anni, non mancheranno i momenti di divertimento dedicati ai più piccoli: Piazza Matteotti ospiterà quattro animazioni dedicate ai bambini modenesi e alle loro famiglie alle ore 17.00. Mercoledì 2 Ottobre si terrà la lettura animata e partecipata del libro “La cena dei mostri” a cura di ERE Libreria Indipendente. Tutti i bambini sono invitati a tavola per una cena mostruosa composta da dita di fata in gelatina, lumache cotte nella loro bava, meringata alla polvere di smog e tanti altri piatti preparati da un famoso chef. A seguire, si terrà un laboratorio del gioco da tavolo “Lochness”.

Nel secondo appuntamento, mercoledì 9 Ottobre, si terrà un’altra lettura animata, questa volta a cura di Tomolo Edizioni, che ci racconterà la storia de “Il Re piccolino”: in un castello dalle mura possenti vive un re molto potente e molto permaloso; i suoi sudditi devono stare bene attenti, perché ci sono parole che non possono assolutamente pronunciare. Venite a scoprire le incredibili vicende che condurranno al colpo di scena finale! Parola dei cinque valletti reali! Saranno presenti l’illustratrice Stefania Gualerzi e l’autore Dones Riccò.

Mercoledì 16 arriverà Arte Equilibra insieme alle sue bravissime panda-insegnanti con l’animazione “Panda in volo: non solo kung fu!” che farà scoprire tutte le passioni degli adorabili orsetti bianco-neri ai bambini presenti. Sarà presente una postazione informativa del Centro Per le famiglie del Comune di Modena allo scopo di promuovere il tema dell’accoglienza famigliare. Infine, la rassegna si concluderà mercoledì 23 Ottobre con lo spettacolo “Aspettando… l’Usignolo d’Oro”, un’anteprima del concorso canoro per bambini a cura della Società del Sandrone. Un pomeriggio speciale con i bambini del coro Girasole diretto dalla Maestra Claudia Rondelli e i protagonisti dell’edizione 2024. Un momento coinvolgente, condotto da Alessandro Galli e con il Pinocchio di Davide Vernia per cantare insieme. Sarà presente lo staff del concorso canoro con le informazioni per potersi iscrivere all’edizione 2025.

In caso di maltempo, i pomeriggi verranno recuperati il giorno successivo, alla stessa ora.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.