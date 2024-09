Un grande successo anche quest’anno per la Notte della Ricerca Unimore con oltre 4mila visitatori tra Modena e Reggio Emilia.

La Notte della Ricerca Unimore si conferma anche quest’anno un evento particolarmente attrattivo, che ha richiamato oltre 4mila visitatori tra le sedi coinvolte a Modena e Reggio Emilia.

Un vasto pubblico che ha potuto ammirare esperimenti, dimostrazioni, esposizioni dibattiti e seminari realizzati da 120 gruppi, con oltre 450 ricercatori e ricercatrici coinvolti. Le sedi interessate sono state: il Complesso San Geminiano, il Complesso San Paolo e l’Osservatorio Geofisico a Modena e il Tecnopolo – Reggiane Parco dell’Innovazione a Reggio Emilia.

Il tema di quest’anno è stato la Sostenibilità e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: tutti i gruppi hanno mostrato come gli obiettivi sostenibili siano l’asse portante della ricerca Unimore, elementi imprescindibili per un vero sviluppo sostenibile.

Tra le grandi novità dell’edizione 2024 l’ampliamento dell’area espositiva al Complesso San Geminiano, che si è allargata anche al secondo piano dello storico chiostro, ospitando al suo interno oltre 60 gruppi di ricerca e a Reggio Emilia la visita guidata alla nuova sede del Polo Digitale di Unimore, che ospita spazi dei Dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Scienze e metodi dell’Ingegneria e Medicina.