Sono state davvero tante le persone che si sono soffermate allo stand della Polizia Stradale, in occasione della “Fiera di San Michele” che si è svolta a Castelnovo ne’ Monti nell’ultimo week-end, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Stradale a tutela della sicurezza delle strade.

Come al solito la manifestazione – giunta quest’anno alla 552esima edizione – è fra le più antiche dell’intero Appennino settentrionale e richiama ogni volta migliaia di persone da tutta la regione.

In questo contesto, sono quasi vent’anni che gli uomini del distaccamento di via Bagnoli allestiscono uno stand dimostrativo posizionato davanti alla sede della Polizia Stradale che ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e visitatori della fiera.

Non a caso sono tante le domande rivolte e che riguardano il trasporto di animali, l’utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini e adulti, i limiti di velocità per i neopatentati ed altre ancora fra le quali la normativa sui tempi di guida e di riposo per gli autotrasportatori.

Ha poi riscosso notevole successo la moto Yamaha “Tracer 900”, l‘ultima arrivata in casa polstrada, letteralmente presa d’assalto dai più piccoli per la classica foto ricordo.

Da segnalare anche l’entusiasmo del piccolo Lorenzo, 7 anni, di Marmoreto, innamorato della Polizia, che alla vista dello stand si è precipitato con la madre a visitarlo ed al termine del quale ha inaspettatamente ricevuto in dono alcuni omaggi marchiati “Polizia Stradale”.

La partecipazione attiva del pubblico dimostra quanto sia importante sensibilizzare i cittadini dando informazioni utili su sicurezza stradale, prevenzione degli incidenti e sulle diverse iniziative promosse dalla Polizia Stradale per garantire la sicurezza di tutti.