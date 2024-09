Venerdì 4 ottobre, ore 20.45 presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli a Sassuolo in via Pia 108, si svolgerà un incontro con il Prof. Teodoro Georgiadis e la Prof. Letizia Cremonini, per approfondire il complesso tema dell’adattamento e resilienza degli ambienti urbani alle mutate condizioni climatiche, per migliorare la qualità della vita nelle nostre città in questi tempi di crisi climatica e di estati funestate da siccità ed ondate di calore.

I Professori Georgiadis e Cremonini, ricercatori presso l’Istituto di Bioeconomia presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che hanno una pluriennale esperienza di collaborazione con gli enti pubblici, ci parleranno delle complessità che si possono incontrare, ma anche delle idee innovative che è possibile adottare nel ri-progettare le nostre città.

L’incontro, oltre a stimolare una discussione della cittadinanza su un tema tanto rilevante, intende anche fornire agli amministratori locali ed ai tecnici competenti idee, suggestioni, spunti e proposte – sempre fondate su una rigorosa base scientifica – per adattare le nostre città al futuro, rendendole meno inquinate, più fresche e fruibili per tutti.

La serata è organizzata da Legambiente Sassuolo – Circolo comuni Pedemontani Modenesi, e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

L’incontro sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, senza obbligo di prenotazione.