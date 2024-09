Proseguono i controlli della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano alla Fiera di San Michele di Castelnovo Monti. Nella giornata di ieri gli agenti del Comando di via Dante hanno portato avanti le attività di controllo all’interno della fiera. In particolare, gli operatori con sei pattuglie suddivise in due turni, anche con il supporto di agenti provenienti da altri comandi della Regione, hanno proceduto al controllo commerciale di 240 banchi.

Durante l’attività di pattugliamento gli agenti hanno rinvenuto anche oggetti e documenti smarriti che sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Ancora una volta una pattuglia è intervenuta in soccorso di una persona infortunata, coadiuvando l’intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Nel pomeriggio di ieri alla Centrale Operativa è pervenuta una segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza che informavano della presenza sospetta di alcune persone nei pressi di Piazza Gramsci. Il controllo dei nostri operatori ha permesso di identificare alcuni giovani in possesso di sostanze stupefacenti. Accompagnati presso gli uffici del Comando, due soggetti residenti a Reggio Emilia sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori e la sostanza è stata sequestrata. Il dispositivo di controllo e di sicurezza predisposto in occasione della Fiera di San Michele proseguirà anche nella giornata odierna con tre turni fino alla mezzanotte.

La Centrale Operativa risponde al numero 0522-610218 e al numero verde 800-835964.