Notti di intenso lavoro lo scorso fine settimana per il reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale, impegnato nella verifica di numerose segnalazioni pervenute alla Centrale Radio Operativa inerenti disturbo e assembramenti rumorosi. In centro e in periferia, sono stati diversi i locali sottoposti a controllo, prevalentemente locali da ballo e di somministrazione, pubblica o in circoli privati.

In molti casi i gestori hanno adottato una corretta gestione delle problematiche, cosa che invece non si è registrata in un pub di via Ferrarese, sanzionato perchè dopo la mezzanotte diffondeva musica ad alto volume senza autorizzazione. Stessa situazione che si è presentata in un circolo privato in zona Stalingrado, dove le irregolarità ripetute nel tempo avevano indotto alla richiesta di un intervento di Arpae con successivo accertamento dello sforamento dei limiti di legge e conseguente interruzione degli intrattenimenti musicali. Ma non è bastato, perchè all’arrivo degli agenti la musica era in corso contrariamente al provvedimento imposto, situazione che ha portato ad apporre i sigilli alla strumentazione. Oltre alla sanzione, il titolare verrà deferito alla locale Procura della Repubblica.

Anche il centro storico è stato battuto dai controlli: un circolo in zona Santo Stefano e quattro pubblici esercizi in via Irnerio, via Petroni e zona Tribunale sotto i riflettori e dove sono stati riscontrati folti assembramenti all’esterno con relativo disturbo al riposo dei residenti. Tutti i titolari sono stati sanzionati per un importo di 400 euro per violazione al regolamento di Polizia Urbana. Infine, nel pomeriggio di domenica, è stata emessa una diffida per un suonatore non autorizzato.