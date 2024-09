Per l’esecuzione di lavori di adeguamento dei locali del Centro per l’impiego locale da martedì 1° ottobre, per circa tre mesi, il portone d’ingresso dell’ex Ospedale, in Piazza Matteotti 4, resterà chiuso. Gli utenti della NPIA (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) accederanno dall’ingresso lato parcheggio di Via Cavour. Tutti gli altri utenti accederanno dall’ingresso lato parcheggio di Via Spallanzani, dalla porta attualmente accessibile soltanto con il badge aziendale. Per le persone invalide sarà sempre possibile parcheggiare nel parcheggio di Via Spallanzani.