Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 30 settembre, alle 6:00 di martedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto (km 188+887) e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 195+247), verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde, sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

CHIUSO PER UNA NOTTE ANCHE TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lo svolgimento di un’esercitazione all’interno della galleria “Monte Mario”, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Resteranno invece aperte la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna e l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

L’esercitazione, programmata in linea con quanto previsto dalla normativa europea in materia di sicurezza per i tunnel della rete stradale (D.Lgs 264/2006), vede anche il coinvolgimento delle Istituzioni locali, della Prefettura di Bologna, del Comune di Sasso Marconi, AUSL ed Enti di Soccorso.

Agli utenti in viaggio si consiglia come alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, di percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.