Il Gruppo Plogging Guastalla, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Guastalla e di Sabar, ha organizzato per domenica 6 ottobre un’attività di raccolta rifiuti in parchi, vie e piazze di Pieve. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri dare il proprio contributo all’ambiente, indipendentemente dall’età. Bambini, adulti e anziani, tutti sono benvenuti. L’appuntamento è alle ore 9.00 in piazza Soragna nella frazione guastallese. Si consiglia di portare con sé guanti da giardinaggio, pettorina alta visibilità, pinze da All’attività, che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pieve in Rosa” per il mese della prevenzione del tumore al seno, parteciperà come lo scorso anno anche il vice sindaco e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni.

Da anni il Comune di Guastalla organizza e sostiene attività di pulizia degli spazi urbani e golenali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti. E, per chi ama coniugare sport e salvaguardia dell’ambiente, promuove il plogging, ossia la raccolta dei rifiuti che si trovano sul cammino mentre si fa jogging o altre attività sportive all’aria aperta. Una iniziativa rivolta non solo ai cittadini ma anche alle scuole, come le giornate realizzate in collaborazione con l’Istituto Russell, l’Istituto Ferrante Gonzaga e il gruppo plogging Plastic Free di Guastalla. si tratta di appuntamenti che coinvolgono decine di bambini e bambine dai 6 anni in su, anche con laboratori artistici che uniscono la raccolta dei rifiuti con l’espressione creativa o pittorica. Queste iniziative rientrano, per gli studenti più grandi, nell’ambito del monte ore scolastico che consente ad ogni ragazzo di scegliere qualche attività extra didattica.

“Il nostro Comune – ha detto il vice sindaco e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – dal 2015 promuove iniziative di pulizia insieme alla varie associazioni del territorio. È molto importante, infatti, che queste attività entrino a far parte dell’agire collettivo e della sensibilità personale dei ragazzi e degli adulti, per questo siamo sempre disponibili a fornire collaborazione, oltre che organizzare direttamente, a iniziative di plogging su tutto il territorio comunale. Perché la sostenibilità è davvero tale se diventa cultura condivisa da tutti i cittadini”.

UN NUOVO APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA CON “IL FILO DELLE STORIE”

Proseguono le iniziative di promozione alla lettura indirizzate a bambini e bambine, organizzate dalla Biblioteca Comunale di Guastalla. Tornano le letture animate a Palazzo Frattini (piazza Garibaldi 1) per bambini dai 2 ai 5 anni.

Domani, mercoledì 2 ottobre alle ore 16.45, sarà proposta la lettura “Storie Golose” a cura di La Locomotiva di Elisa Compagnoni. Ingresso libero.

Nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini:

lunedì: apertura riservata alle scuole

martedì: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30

mercoledì: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30

giovedì: 9:00 – 12:30

venerdì: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30

sabato : 9:00 – 12:30

Info:Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini Piazza G. Garibaldi, 1 – tel. 0522 839755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it