Si trovava in sosta a bordo della propria autovettura, in un luogo poco illuminato. I militari della Stazione di Quattro Castella, che stavano effettuando un servizio perlustrativo, notavano la vettura e si avvicinavano per un controllo identificando un 34enne. Alla richiesta dei documenti, l’uomo manifestava un’ingiustificata insofferenza tanto da insospettire gli operanti che approfondivano i controlli. Il 34enne veniva così trovato in possesso, oltre che di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina che nascondeva in un involucro, anche di due coltelli, poggiati sul sedile lato passeggero, e che l’uomo lanciava nella vegetazione riuscendo a disperderne uno.

È accaduto il 20 settembre scorso, poco dopo la mezzanotte. I militari riuscivano a recuperare solamente uno dei due coltelli, risultato a scatto con serramanico, della lunghezza totale di 15 cm con lama da 7 cm. Per questi motivi, con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno denunciato alla Procura di Reggio l’uomo, residente in un comune della bassa reggiana. Il 34enne è stato inoltre segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.