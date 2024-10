Dalla nottata odierna, i tecnici e le squadre operative di Iren Acqua Reggio ed Ireti sono al lavoro per la sistemazione di una consistente perdita nell’acquedotto di Scandiano, in località Arceto, nella zona ricompresa tra via per Reggio e via per Scandiano.

Nella tarda mattinata, si è riusciti a erogare il servizio alle utenze di scuole ed asilo e, una volta localizzata la perdita, di difficile individuazione, sono iniziati i complessi lavori di sistemazione.

L’ultimazione dei lavori è prevista per la serata, in caso di complicazioni seguiranno aggiornamenti.

Arca ringrazia l’Amministrazione Comunale di Scandiano per la collaborazione.